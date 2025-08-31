Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay zirvesinde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tianjin şehrine geldi.
Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenlerle karşılandı.
İLK OLARAK Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk görüşmesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün işleyişinin yanı sıra küresel ve bölgesel konularda ele alındı.
PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Erdoğan bir sonraki görüşmesi ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile oldu.
İkilinin samimi pozları objektiflere yansıdı.