Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay zirvesinde yoğun diplomasi trafiği Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.