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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya gelerek programda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştirenlere şükranlarımı iletiyorum. Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz ilk adımı attık. Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar yolculuk bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.

"MEYDANLARDA HALAYLAR ÇEKİLMEYE BAŞLANDI"

Meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar şenlenmeye başlandı. Çoban kardeşlerim hayvanlarını alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Biz de iftihar edeceğiz. Görüştüğüm çoban kardeşlerimin huzuru ve mutluluğu var. Benim vatandaşım, 'Ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum' dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız.

"GÜÇLÜ YAPAY ZEKA ALTYAPISIYLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Birinci derecede teknik altyapıya sahip olan üniversitelilerimiz bunun üzerine giderek devam ettiriyorlar. İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi böyle. BAYKAR da bu konuyla farklı bir şekilde ilgileniyor. Kendileri lise kısmını da kurdular. Üniversiteye geçişte bu şekilde yetişmiş gençlerimiz gelecek. Bu hafta Arnavutluk'taydım. Arnavutluk takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün devlet başkanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Her ülkenin devlet başkanı o yapay zekada takdim edildi. Biz de en yakın zamanda yapılacak yarışmada altyapıyla meydana çıkıyoruz. Güçlü yapay zeka altyapısıyla geleceğe yürüyoruz.

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