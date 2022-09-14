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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu

    Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit'i, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti.
    • 14.09.2022 - 22:11
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 22:28
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu.

    Mücadele sonrası Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit'i; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

    "İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti"

    Şampiyon sporcuyu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu ViDEO

    "Cumhurbaşkanım Nene hatunların, Şerife bacılarının arkasından geliyoruz"

    "Cumhurbaşkanım Türk kadınının gücünü gösteriyoruz burada" diyen Yasemin Adar Yiğit ise "Nene hatunların, Şerife bacılarının arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz" cevabını verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yarın mücadele edecek Buse Tosun'un da iyi maçlar çıkartacağına inandığını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Yasemin Adar Yiğit e tebrik telefonu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Yasemin Adar Yiğit e tebrik telefonu #2


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