Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesine ait yayınlanamayan ilk görüntüleri

Türkiye, bugün yakın tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünü yaşıyor.
FETÖ’ye bağlı askerî unsurların, milli iradeyi silah zoruyla teslim almaya kalkıştığı o gece; sokaklara dökülen milyonlarca vatandaş, tankların önüne yatarak, kurşunlara göğüs gererek, bir milletin iradesinin asla teslim alınamayacağını tüm dünyaya gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran halk, demokrasiyi canı pahasına savundu.
O GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris’te yaptığı ve o gece ajanslar tarafından servis edilemeyen ilk açıklamasına ait görüntüler, A Haber ekranlarında ilk kez yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımlanan görüntülerde şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu hareketin içerisine girmek suretiyle, bütün şehirlerimizde şu anda bir huzursuzluğun zeminini oluşturmuşlardır. Ve bu milli iradeye yönelik bir ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabiki hukuk yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa, bunun cevabını bu yapı, ister silahlı kuvvetlerin içerisinde olsun bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızda olsun gereken yapılacaktır."