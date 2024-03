ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim kapsamında gerçekleştirdiği mitingler sürüyor.

Miting maratonuna Zonguldak ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Aksaray ve Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu.

Yozgat'ta coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, alanda kendisini karşılayanların sayısını da açıkladı.

50 bin kişi karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta 50 bin kişinin mitinge katıldığını açıkladı.

Önemli mesajlar verdi

Burada coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Savunma sanayii vurgusu yaptı

Türkiye'nin son 22 yılda her alanda önemli aşamalar kaydettiğini belirten Erdoğan, savunma sanayiinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

"Düne kadar toplu iğneyi ithal eden Türkiye vardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı. Tabancasını bile yurt dışından alan bir Türkiye vardı ,artık 5,5 milyar dolarlık silah ihracatı yapan bir Türkiye var." dedi.

"Savunma sanayiinde destan yazıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlattığı ifadelerinde şunları söyledi:

"Savunma olmak üzere kendi göbeğimizi kendimiz kestik"

Her alanda ülkemizi 4-5 kat beraberce büyüttük. El ayranı ciğer soğutmaz diyerek başta savunma olmak üzere kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Milli savaş uçağımız KAAN'ın gördünüz mü? Küçümsedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. 2028 yılında başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde KAAN'ı göreceğiz. Ülkemizin ilk milli markası TOGG bir yıldır yolları süslüyor. Devrim Otomobili'nin bir yolunu bulup engellediler ama TOGG'da bunu yapamadılar. TOGG'un milletle buluşmasını engellemek için set çekmeye çalıştılar. 'Fabrikası yok' diyerek bu başarıyı gölgelemeye çalıştılar. Daha fazlasını yapacağız. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına dahil edinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz.

"Biz zaten size hizmetkar olmaya geldik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Devletimizin toprakları üzerinden operasyon yapılmasına müsaade etmedik"

Meydana gelirken sordum; emniyetten rakamı aldık, 50 bin. Hamdolsun Yozgat bugüne kadar bu yolda bizi asla yalnız bırakmadı. Terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke düşmanı kim varsa hepsinin başını ezdik. Bak şimdi Gabar'da petrol çıkardık, neden? Teröristleri temizledik şimdi oradan her gün binlerce, on binlerce varil petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinden operasyon yapılmasına müsaade etmedik. Nerede bir işgal, hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik.

"Enflasyon konusunda yılın ikinci yarısında güzel haberler gelecek"

"Bayram ikramiyesini nisanın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz"

"Cumhur İttifakı'na sahip çıkan sizlere teşekkür ederim"

"Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında"

Eksiğimiz, kusurumuz olsa da niyetimiz her zaman sağlamdır. Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. 13. Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları hariç hiçbir şeyi değiştirmediler. Eski tas eski hamam devam ediyorlar. Çırak genel başkan, selefinden bile fason çıktı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında. Her gün bir şeyler diyor. Arada CHP'lileri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızı övgüyle anlatıyor. Ama bavullarla taşınan deste deste dolarlarla ilgili açıklama yapmıyor. Sorsan ittifak yok diyorlar. Ortada tam bir siyasi dalavere var. Kendilerine oy veren seçmenin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar. CHP ile DEM arasında tam bir siyasi dalavere ortamı hakim.