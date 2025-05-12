Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış süreçlerindeki başarısı

Haber Merkezi

Türkiye bugün yeni bir döneme adım attı...

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen diplomasiyle terör örgütü PKK, bugün kendini feshettiğini ve silahların bırakılacağını duyurdu.

Bu sürecin kuşkusuz en büyük mimarlarından biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

İktidara geldiği ilk günden bu yana kararlı bir şekilde terörsüz Türkiye için çalışmalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca hiçbir iktidarın çözemediği bu sorunu çözüme kavuşturdu.

PKK'YA BAŞKA SEÇENEK BIRAKILMADI

İlk olarak savunma sanayiine yaptığı yatırımlarla Türk ordusunu güçlendiren Erdoğan, daha sonra terör örgütü PKK'nın çöküşünü başlattı.

Çöküş sonrası PKK'ya lağvedilmek dışında başka alternatif bırakmayan Erdoğan, süreci çatışma ortamından alıp, barış sürecine götürdü.

Bu süreç içinde de uygulanan başarılı diplomasilerle bugün itibarıyla terörsüz Türkiye'nin kapıları açıldı.

DÜNYA MANŞETLERDEN GÖRDÜ

Türkiye'nin Erdoğan önderliğindeki terörsüz Türkiye süreci ise dünya manşetlerinde de yer aldı.

Birçok ulusal basın kuruluşu, bu süreci Erdoğan'ın başarısı üzerinden manşetlerden gördü.

İşte o manşetlerden birkaçı;

BLOOMBERG

"PKK, Türkiye'ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesine son vererek silah bırakmayı kabul etti. Bu tarihi adım, Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir."

REUTERS

"Türkiye, sınır ötesi operasyonları ve istikrarlı güvenlik politikalarıyla teröre alan tanımadı."

SKY NEWS

"PKK kendini feshetti, 40 yıllık silahlı çatışma sona erdi"

BARIŞ DİPLOMASİSİ SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye dışında da dünya üzerinde barış diplomasilerinin de ana aktörü oldu.

Bunlardan biri de Suriye...

Yıllardır kanayan yara haline bölgedeki sorunu sabırla yönetip büyük bir diplomasi süreci yürüten Erdoğan, Suriye'ye barış ve güven ortamı getirdi.

Yine aynı şekilde Rusya ve Ukrayna savaşının sonlaması için diplomasilerine devam eden Erdoğan, bu süreçte de başarısını gösterdi.

Yaklaşık 4 yıldır devam eden iki ülkenin savaşının, Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'de kurulacak barış masasında sonlanması bekleniyor.