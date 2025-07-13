Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Sultanbeyli'den destek

Türkiye, tarihi günlerden geçiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı yankı bulmaya devam ediyor.

HER YER BAYRAKLARLA DONATILDI

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi; belediye binalarını, kent meydanını ve caddeleri Türk Bayrağı’yla donattı.

Ayrıca esnaflara da bayrak dağıtıldı.

ÇAĞRI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Esnaflar da Türk Bayrakları’nı işyerlerinin önüne ve camlarına astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı memnuniyetle karşılanıp ilçe genelinde Türk Bayrakları asılarak karşılık verildi.