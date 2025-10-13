Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı tarihi zirveyi muhalefet medyası görmezden geldi

Mısır'da tarihi bir gün yaşandı.

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası esir takasları gerçekleştirilirken dünya liderleri Gazze Zirvesi için bir araya geldi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EN ÖNDE OTURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Zirveye katılan diğer liderler ise masanın arkasında kendileri için hazırlanan alanlara geçti.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump, zirvede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu.

Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı" dedi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Öte yandan zirve Türk ve dünya basını tarafından yakından takip edildi.

Anlaşmanın imzalandığı anlar ve liderlerin yaptığı konuşmalar canlı olarak verildi.

MUHALEFET MEDYASI GÖRMEZDEN GELDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken muhalefete yakın medya organlarının zirveyi görmezden gelerek yayınlamaması dikkat çekti.

Yayınlarda dünyanın gözünün diktiği zirve yerine başka konular gündeme alındı.