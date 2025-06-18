Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği video: Artık kendi semalarımızı koruyoruz

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de İran-İsrail arasında süren karşılıklı misillemelere değindi.

"KİMSENİN AKLINA BİZE SALDIRMAK GELEMEYECEK"

İsrail'in barbarlığından bahseden Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki çalışmalarına da değindi.

Burada, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretiminde gösterdiği gelişmeye dikkat çeken Erdoğan, "Savunma alanında daha caydırıcı olacağız, kimsenin aklına bize saldırmak gelemeyecek." dedi.

"ARTIK KENDİ SEMALARIMIZI KORUYORUZ"

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sistemlerine sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız hepsi var. Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkartacağız ki bırakın bize saldırmayı, hiç kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecek.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER ANLATILDI

Bunun akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında video izletti.

Videoda, Türkiye'nin savunma sanayii alanında yaptığı çalışmalar tek tek anlatıldı.

Türkiye'nin göğsünü kabartan çalışmalarda emeği geçenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan da teşekkür etti.