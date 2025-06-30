Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Yıl sonunu işaret etti

İhracatın şampiyonları belli oldu...

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Programlarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılarak zirvedeki isimlere ödüllerini teslim etti.

Burada katılımcılara da hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında siyasi gündeme ve ekonomiye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

"İŞİ ŞANSA BIRAKMIYORUZ"

Dünyadaki küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

"EKONOMİ PROGRAMI GÜVEN TAZELEDİ"

Türk ekonomisinin 19 çeyrek boyunca büyüme kaydettiğini belirten Erdoğan, "Popülist politikalara tevessül ederek ülke ve milletimize bedel ödetmedik. Son üç ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, güven tazeledi. Risk primimiz düşüyor, TL'ye güven yükseliyor" diye konuştu.

ENFLASYON MESAJI VERDİ

Enflasyon için yıl sonunu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadelede tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TİM'in 32'nci genel kuruluna başarılar diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak iş insanlarımızı tebrik ediyorum.

TİM 33 yıldır sadece çatı kuruluş olmanın ötesinde ihracatın stratejik aklını oluşturan, yön veren bir vizyon merkezi haline geldi. Şunu konuşmanın hemen başında belirtmek istiyorum. Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hamlesi, işimiz üretim gücümüz ihracat ilkesini belirlemiş ihracatçıların özverili çabasıyla yazılıyor.

Türk ihracatçısı denilince dünyada tedarikçi değil, çözüm ortağı, güven markası anlaşılıyor.

Tüm ihracatçılarımızı tüm firmalarımızı işçilerimizden nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Bizler bu topraklarda alın terini akıl ve vizyonla yoğurarak çalışan ve üreten bir milletiz. Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepsiyle sunulmadı. Dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik, canımızı dişimize takarak geldik.

Her biriniz Türkiye'nin bu günlere ulaşmasına çok büyük katkılar yaptınız.

Henüz yolun başındayız, önümüzde gidecek çok yolumuz var, kalan yolu da omuz omuza yürüyeceğiz. Çalışarak, üreterek, satarak, yeni pazarlar bularak Türkiye'nin ihracatta belirlenen yere gelmesini sağlayacağız.

"İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ DÖNEM KIRILMALARIN YAŞANDIĞI DÖNEMDİR"

İçinden geçtiğimiz dönem yalnızca konjonktürel dalgalanmaların değil, kırılmaların da yaşandığı eşik niteliğindedir. İnsanlık tarihine damga vuran pandeminin sağlık boyutunu geride bıraksak da salgının tetiklediği krizin tahribatı halen tam anlamıyla telafi edilemedi. Ticarette korumacılık politikaları yeniden yükselişe geçerken serbest ticarette daralmalar meydana geliyor. Ticaret savaşları belirsizlik ortamını güçleştiriyor. Birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği süreçle karşı karşıyayız. Bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz.

"İŞİ ŞANSA BIRAKMIYORUZ"

Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz.

"HEDEFLERİMİZDEN KOPMADIK"

Ülkemizi bölgemizdeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardık. Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermedik. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarıların olduğu bir yıl oldu.

"19 ÇEYREK BOYUNCA BÜYÜME BAŞARISI GÖSTERDİK"

2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 2 büyüme kaydetti, 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik.





"UZAK ÜLKELERE 50 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, çifte vergilerin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. 24.7 milyar liralık kaynağı firmaların emrine verdik. 2025 yılı için 33 milyar liralık destek bütçesine sizlerin istifadesine sunuyoruz. 2028 yılına kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

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