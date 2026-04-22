Evlilik kredisi ile 27 bin 20 depremzede çift, yuvasını kurdu

2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edilmiş ve bu kapsamda da birçok destek hayata geçirilmişti.

Evlenmeye hazırlanan çiftlere kolaylık sağlamak için hayata geçirilen desteklere yoğun bir ilgi oldu.

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirildi.

DEPREM BÖLGESİNDE 27 BİN 20 ÇİFT DESTEK ALDI

Proje kapsamında; Şanlıurfa’da 9 bin 425, Gaziantep’te 6 bin 554, Malatya’da bin 529, Adıyaman’da 469, Kilis’te 181, Hatay’da 4 bin 437, Osmaniye’de 825 ve Kahramanmaraş’ta 3 bin 600 çift olmak üzere toplamda 27 bin 20 çift destek almaya hak kazandı.

DESTEK KAPSAMINDA VERİLEN TUTARLAR

Destek kapsamında; 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL ve 26 ile 29 yaş aralığındaki çiftlere 200 bin TL destek veriliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak,



Herhangi bir taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,



Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,



Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,



Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,



Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamak şartlarını çiftlerin her ikisi de karşılamalıdır."

ÖDEMELER NASIL OLACAK

Kredi ödemeleri faizsiz olarak uygulanacak.

Kredi alındıktan sonra 2 yıl ödeme olmayacak.

Çocuk sahibi olanlar, her çocuk için bu süreyi bir yıl erteleyebilecek.

Daha sonra geri ödemeler eşit taksitler halinde 48 ayda ödenecek.