Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası konuşması

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Kabine gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'da başladı.

KABİNE TOPLANTISINDA TERÖR VE DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama ve PKK’nın silah bırakma süreci değerlendirildi.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar ve Türkiye’nin bu konudaki diplomatik adımları da masada. Erdoğan’ın yürüttüğü uluslararası diplomasi trafiği ve Türkiye’nin bölgedeki rolü ele alındı.

ULUSA SESLENDİ

yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Kurbanlarını keserek yaptıkları hayır ve hasenatla bayramın bereketini aileleri komşuları ve dostlarıyla paylaşarak, 81 vilayetimizle birlikte Afrika’dan Asya’ya gönül coğrafyamızın en ücra köşelerine kadar milletimizin yardım elini uzatarak bu mübarek günleri eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail’in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde kurban Bayramı’nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize de muhabbetlerimi iletiyorum. İçimizdeki kimi gafillere rağmen milletimiz kendine yakışır şekilde hamdolsun bu bayramda da mazlumları unutmamış, paylaşmanın bereketini ve dayanışmanın gücüne inanarak kardeşlik görevini layıkıyla ifa etmenin gayretinde olmuştur. Vatandaşlarımızın emniyeti ve huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik kuvvetlerimize de buradan tebriklerimi sunuyorum.

Trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum. Can kayıplarının önüne geçmek için yoğun çaba harcadık. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızdan 16 milyon 300 bin araç geçişi yapıldı. Yani ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Raylı sistemleri ise toplam 2 milyon 783 bin kişi kullandı. Proje aşamasından açılışına kadar çok sayıda haksız eleştirinin muhatabı olan İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon 152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı’na ise aynı dönemde 189 bin 470 yolcu kullandı. Aydın Adnan Menderes Havalimanları da farklı günlerde yolcu rekorları kırıldı. Ankara Kırıkkale Çorum Samsun hızlı demir yolu projesinde Delice-Çorum Etabı‘nın temelini iki gün önce attık. Hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inecek. Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak.

"İSRAİL'İN SALDIRISI SİNSİ AMAÇ TAŞIYOR"

Bölgemizde bir süredir çok ciddi gerilimler, çatışmalar, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı her iki tarafı da yıpratan ağır sonuçlarıyla sürüyor. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim çatışma boyutuyla çok uzun sürmese de tarafların sahip oldukları güç sebebiyle potansiyel tehlike vasfını koruyor. İsrail şimdi de komşumuz İran’a karşı bir saldırı başlattı. İran’ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının aslında çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Cuma gününden beri gerek şahsen, gerek dışişleri bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Şimdiye kadar birçok liderle görüşmem oldu. Bu görüşmelerde İsrail’in artık haydutluğa varan saldırganlığının tüm bölgemiz için oluşturduğu tehdit ve tehlikelere dikkat çektik. Sorunun çözümünün diplomasi ve diyalogla mümkün olduğunu ifade ettik. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık.

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