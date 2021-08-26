Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malazgirt Fetih Programı'ndaki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdaki konuşmasında "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı da bizimdir, İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı da" sözleriyle Türkiye'nin gücünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdaki konuşmasına tüm kahramanları rahmetle yad ederek başladı.

Tarihimizde kolay kazanılmış zafer olmadığını belirten Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin de gerisinde çok büyük bir fedakarlık olduğunu dile getirdi.

Malazgirt'in, tarihin tozlu raflarında bulunan sıradan bir zafer olmadığını söyleyen Erdoğan, "Malazgirt Zaferi maziden atiye kurduğumuz köprünün başlangıcındaki taşıyıcı sütundur." dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILI DA BİZİMDİR..."

Anadolu'daki 1000 yıllık varlığın her dönemi gibi bugünlerin de kolay geçmediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölgede terör ve istikrarsızlık sorunların, tabii felaketlerin, küresel çalkantıların etkileriyle yüzleşiyoruz. Önümüzde pek çok fırsatın olduğunu da biliyoruz. İstiklal Marşı bile 'Korkma' diye başlayan bir millete ye'is yaraşmaz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı da bizimdir, İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı da bizimdir, Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı da bizimdir, Hicret'in bin 500'üncü yılı da bizimdir.

Cumhuriyetimizin 100. yılı da bizim, İstanbul'un fethinin 600. yılı da

"HİÇBİR SORUMLULUKTAN KAÇMAYAN BİR MİLLETİZ"

Nasıl fetihlerimizde, bilim insanlarımızda, gönül insanlarımızda sahip çıktığımız, ihya ettiğimiz, inşa ettiğimiz eserlerimizde geçmiş bizimse, teknolojisi ile yenilikçiliği ile yapay zekası ile hiç unutmayın gelecekte bizimdir. Çünkü biz tarihin bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmamış, hiçbir mücadeleden geri durmamış, hiçbir fedakarlıktan sakınmamış, emeğini ve gerektiğinde canını ortaya koymaktan çekinmemiş bir milletiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz dünyanın en kadim topraklarına, her karışıyla ve tüm mirasıyla saihp çıkan Türk milletiyiz.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLU KESİLEMEYECEK"

İnsanların vicdanı, mağdurların umut kapısıyız. Ne zaman ki medeniyetimizin ve tarihimizin emanetini yere düşürürsek işte o zaman akıbetimizi belirsizliğe sokmuş oluruz. Hiç kimsenin ülkemize ve milletimize böyle bir kötülüğü yapmasına göç yummayacağız. Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun kesilmesine izin vermeyeceğiz. Gençler daha çok çalışacak, daha çok gayret gösterecek Türkiye'yi 2053 ve 2071 vizyonundan ayrı düşürmeyeceğiz."

"ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ"

Konuşmasına Malazgirt için Türk Anadolu tarihinin sıfır noktası tanımı yapıldığını belirterek devam eden Erdoğan, ''Türk tarihinin Malazgirt'ten önce ve sonra diye tasnif edildiği nokta burasıdır'.' dedi.

''Hayali olmayanın hedefi, hedefi olmayanın yolu olmaz'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi de istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde artık zirveye çıkmış olacağız.'' şeklinde konuştu.