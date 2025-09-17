Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi anları: Çaykaralıdır, sözünde durur

Temaslarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, Gazze ve Netanyahu'nun dün söylediği küstahça sözler öne çıktı.

Ayrıca temel atma töreninin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile müteahhit firma arasındaki samimi sohbet kameralara yansıdı.

TÜM PROJE 2 YILDA TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhit firmaya "Şimdi müteahhit firmaya soralım, ne kadar zamanda bitecek? En kısa ne zamanda biter?" sorusunu yöneltti.

Müteahhit firmadan ise, "350 günde İnşallah. Çok iddialı bir rakam. 550 proje, ihale süresi. Sizin de desteğinizle 350 günde bitireceğiz." yanıtı geldi.

KISA SÜRELİ BİR YANLIŞ ANLAŞILMA YAŞANDI

Müteahhit firmanın projenin 1'inci aşaması için verdiği söz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tüm projenin tamamlanması sürecine ait verilen bir süre olarak algılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve müteahhit firma arasında devam eden sohbet yüzleri güldürdü.

"2 YILDA TAMAMINI BİTİRECEĞİZ İNŞALLAH, SÖZ"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve müteahhit firma arasında geçen konuşma;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahit misiniz?



Müteahhit Firma: Cumhurbaşkanım yalnız 2 aşama proje. 550 gün 1'inci aşaması projenin kaba inşaatı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olmadı.



Müteahhit Firma: 2 yılda tamamını bitireceğiz inşallah. Söz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ekran dışında salonda olanlar da buna şahit, bir de Türkiye geneli buna şahit. 2 yıl tamam mı?



Müteahhit Firma: Tamamdır Cumhurbaşkanım 2 yıl söz.

"ÇAYKARALI SÖZÜNDE DURUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini "Sen Oflu muydun? Çaykaralıdır. Çaykaralı sözünde durur. İnanıyoruz. Görüyorsunuz mikser şu anda çalışıyor. Hayırlı olsun." diyerek sonlandırıdı.



