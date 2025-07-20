Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına KKTC'ye varışında F-16'lar eşlik etti

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Ercan Havalimanı'na giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

KARŞILAMADA YER ALAN İSİMLER

Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan, Kürşat Zorlu ve Belgin Uygur da KKTC'ye geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞINA F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu "TUR" uçağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.