Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası Kılıçdaroğlu ile kurgusal diyaloğu gündem oldu Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, Erdoğan'ın "Ben Kemal, geliyorum" söylemine tepkisi en çok paylaşılanlar arasında oldu.

Türkiye bugün yeniden sandığa giderek cumhurbaşkanlığı için tercihini ortaya koydu. Açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy ile sandıktan yine birinci çıkarak 17 . zaferini ilan etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47'de kalarak üst üste 12. mağlubiyetini yaşadı. Zafer sonra Erdoğan'a gönül verenler, kutlamalara başladı. Sosyal medyada ise Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen kurgulanan diyalog videosu, paylaşım rekorları kırdı. Kurgulanan videoya göre Erdoğan, çalan telefonunu "Alo, kiminle görüşüyorum?" diyerek açıyor. Kılıçdaroğlu ise seçim kampanyasıyla özdeşleşen "Ben Kemal, geliyorum." söylemiyle karşılık veriyor. Bunun üzerine Erdoğan ise "Ya git yat aşağı ya." diyor. Sosyal medyada paylaşılan söz konusu video, binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.