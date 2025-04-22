Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sinema oyuncusu İlyas Salman hakkında karar verildi.

Duruşma, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada, İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, Salman’ın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirterek Salman’ın cezalandırılmasını talep etti.

"ÖNCELİKLE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ YAHUT MÜVEKKİLİN DERHAL BERAATİNİ İSTİYORUZ"

Sanatçı İlyas Salman’ın avukatı Selen Sınmaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Vedat Şorli kararını hatırlatarak davanın düşürülmesini talep etti.

Sınmaz, şu ifadelerde bulundu:

AİHM, Türk Ceza Kanunu’nda ‘hakaret’ suçunun iki farklı yerde, TCK 125 ve 299 maddelerde düzenlenmesini hukuka aykırı bulmuş, müvekkilin yargılandığı TCK 299. maddesinin diğer vatandaşlara ayrımcılık olduğunu belirtmiş ve iç hukukunuzu düzeltin demiştir. Öncelikle davanın düşürülmesini yahut müvekkilin derhal beraatini istiyoruz.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DAYANARAK DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETMİŞTİR"

Sınmaz, “Müvekkil halka mal olmuş bir sanatçıdır. Hakaret kastı yoktur, ifade özgürlüğüne dayanarak düşüncelerini ifade etmiştir.” dedi.

11 AY 20 GÜN HAPİS KARARI ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun işlediğini sabit bularak Salman’a önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Bu ceza, önce Salman'ın lehine 1/6 oranında indirilerek 11 ay 20 gün hapse, sonra da 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

NE OLMUŞTU

1 Ağustos 2022 tarihinde yaşanan olayda, oyuncu İlyas Salman, BirGün gazetesine "Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum" başlıklı bir röportaj vermişti.

Röportaj sırasında "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" sorusuna Salman, şu yanıtta bulunmuştu:

Tayyip’i dert ediyorum mesela en çok. Türkiye'yi tarif ederken ‘Layık olmayanların önemli mevkilerde oturanların ülkesidir’ diyorum. Ben Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum.



Ben, Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu koltuğu hak etmediğini düşünenlerdim. Ha bu mantıkla bakarsanız İlyas Salman’ın da oturduğu koltuğa yakışmayan bir sanatçı olduğunu düşünebilirsiniz.