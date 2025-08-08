Cumhurbaşkanlığı'nın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken yerine Burkay Şimşek getirildi. Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu'nun ataması yapıldı ADLİ TIP KURUMU Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem Adıyaman, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Boylu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Atlas Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sarı, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ekinci görevlendirildi. Gündem Haberleri Özgür Özel'in adını verdiği avukat gözaltına alındı

