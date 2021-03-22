Türkiye'de piyasaların manipüle edilmesinden sonra, kendisinin de buna sevindiğine dair imalarda bulunanlara sert çıkışan Cüneyt Özdemir, "Ben o gerzeklerden değilim" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan sürpriz görev değişikliği sonrası iç piyasalarda manipülasyonlar başladı.

Ekonomide yaşanan dalgalanma nedeniyle sevinenlere, gazeteci Cüneyt Özdemir'den eleştiri geldi.

Herkesin aynı gemide olduğuna vurgu yapan Cüneyt Özdemir, Türkiye'de ekonominin kötü olmasına sevinen gerzeklerin olduğunu söyledi.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Evet birkaç gündür hareketli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu yayını yaparken beni izleyenler bilirler ki ben özellikle Türkiye'de hepimizin aynı gemide olduğuna inanıyorum özellikle ekonomi konusunda.

"EKONOMİNİN KÖTÜ OLMASINA SEVİNEN BAZI GERZEKLER VAR"

Yani bunu daha önceki yayınlarımda belirttim, bunun altını bir kez daha çizeyim. Türkiye'de ekonominin kötü olmasına sevinen bazı gerzekler var. Sanki bunun AK Parti'nin aleyhine kendilerinin de lehine olacağını düşünüyorlar. Ben bunlardan bir tanesi değilim."

Cüneyt Özdemir: Türkiye'de ekonomi kötü olunca sevinen gerzekler var ViDEO

