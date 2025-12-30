D-100’de kar esareti: Sürücüler saatlerce yolda kaldı

- Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma D-100 karayolunu ulaşıma kapattı.
- Sürücüler saatlerce yolda mahsur kaldı ve ihtiyaçlarını dinlenme tesislerinde giderdi.
- Ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yurdun büyük bölümünde kar etkisini gösterdi...
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.
SAATLERCE MAHSUR KALDILAR
İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı.
KÜLTÜR MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİLER
Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi.
Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.