D-100’de kar esareti: Sürücüler saatlerce yolda kaldı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle D-100 karayolu ulaşıma kapandı. Saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlar dinlenme tesisinde ihtiyaçlarını giderebildi.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 09:04
Yurdun büyük bölümünde kar etkisini gösterdi...

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.

SAATLERCE MAHSUR KALDILAR

İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı.

KÜLTÜR MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİLER

Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi.

Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

