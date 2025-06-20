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Datça Belediyesi'nde eşeklerin uygunsuz şekilde toplandığı görüntüler tepki çekti

Belediyenin başıboş eşekleri iğneyle uyutularak açık kasa kamyonette uygunsuz şekilde taşıması hayvanseverlerin tepkisini çekti.

İHA İHA
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Datça Belediyesi'nde eşeklerin uygunsuz şekilde toplandığı görüntüler tepki çekti

Muğla’nın Datça ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen çalışma, ortalığı karıştırdı. 

Datça Belediyesi ekipleri tarafından başıboş eşeklere yönelik gerçekleştirilen toplama çalışması, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

UYGUNSUZ ŞEKİLDE TAŞINDIĞI GÖRÜLDÜ

Hayvanseverler tarafından kayda alınan ve fotoğrafa yansıyan uygulamada, eşeklerin iğne ile uyuşturularak açık kasa bir kamyonetin arkasında yere yatırıldığı, bacakları ve boyunları bağlanarak taşındığı görüldü.

Uygun olmayan şartlarda yapılan taşıma sırasında, eşeklerden birinin hamile olduğu da iddia edildi.

TEPKİLERE YOL AÇTI 

Görüntülerde eşeklerin hareketsiz biçimde üst üste yığıldığı görülürken, görüntüler tepki çekti.

Konuyla ilgili Datça Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplanan eşeklerin şu anda belediyenin gözetiminde sağlıklı bir şekilde koruma altında olduğu ve sahiplendirmeye açık hale getirildiği duyuruldu.

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