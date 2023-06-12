Davut Gül sosyal medyada paylaşılan kumanyaları yalanladı

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Türkiye 10 Nisan günü tarihi bir ana şahitlik etti...

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapan Türkiye'de İstanbul Valisi Davut Gül de, final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Seyirciler için hazırlanan bölümleri inceleyen Gül, görevlilerden her süreç hakkında bilgi aldı.

Maçın ardından ise sosyal medya hesaplarında provokatif içerikler paylaşıldı.

Yapılan paylaşımlarda görevlilere dağıtılan kumanyaların yetersiz olduğu paylaşıldı.

Bunun ardından İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabında konuyu ilişkin yapılan paylaşımları yalanlayarak kumanyaların görsellerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül şu ifadeleri kullandı:

10.06.2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA şampiyonlar ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.



İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir.