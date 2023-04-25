HDP'den meydanlarda Öcalan için özgürlük vaadi Muhalefetin gizli ortağı HDP'nin Öcalan'ı serbest bırakma vaadleri artarken, HDP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır Hakkari'de "İmralı'nın kapılarını açacağız Sayın Öcalan’ı özgürleştireceğiz" vurgusu yaptı.

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Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de her geçen gün daha fazla hareketleniyor.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için aday çıkartmayan HDP'liler sık sık bu çıkışla gündeme geliyor.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, parti ve farklı kesimlere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Büyük ölçüde anlaşan Kılıçdaroğlu ve HDP'den, görüşme sonrasında olumlu mesajlar verildi.

Öte yandan Seçime 1 aydan daha az bir süre kala HDP'e terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına dair çağrıları arttı.

Öcalan'a özgürlük vaadleri

Seçim çalışmalarına devam eden HDP üyeleri hemen hemen her konuşmalarında terörist başının bırakılacağını ifade ediyor.

Aday çıkarmayan HDP'nin Hakkari mitinginde bir yeni özgürlük vaadi daha verildi.

"Sayın Öcalan’ı özgürleştireceğiz"

Terörist başı Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşması gerektiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır şu ifadeleri kullandı: