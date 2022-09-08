DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı teröristin yakalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı’nın DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını söyledi.

DEAŞ'ın üstü düzey yöneticisi Türkiye'de yakalandı

Operasyona ilişkin bilgi veren Erdoğan, DEAŞ’ın en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını ifade etti.

Erdoğan, bu teröristin DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkat çekti.