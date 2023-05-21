Defne Devlet Hastanesi bugün hizmete açılacak Defne Devlet Hastanesi'nin temeli 24 Mart'ta atılmıştı. 300 yataklı hastane bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

AA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en ağır hasarı alan illerden biri de Hatay'dı.

Bugün hizmete açılacak

Bu kapsamda Defne ilçesinde 24 Mart'ta Defne Devlet Hastanesi'nin temeli atılmıştı. 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılacak

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, 21 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

300 yatağıyla hizmet verecek

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

" 'Aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hizmete girecek olan Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hastaneyi gezdiği videoyu paylaşan Bakan Koca, " 'Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." notunu düştü.

