Defne Samyeli ile kızı Derin Talu dolandırıldı

Defne Samyeli ve 26 yaşındaki kızı Derin Talu, 16 Mayıs tarihinde Telegram uygulamasından gelen bir mesaj sonrası dolandırıcılığın hedefi oldu.

Gelen mesajda, kargonun teslimi için 255 dolar ödeme talep edildi.

Gönderinin gerçekten kendilerine ait olabileceğini düşünen Derin Talu, annesiyle konuştuktan sonra istenen parayı belirtilen hesaba gönderdi.

Ancak beklenen teslimat gerçekleşmedi.

DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYINCA SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

Samyeli ve Talu, bekledikleri kargo gelmeyince dolandırıldıklarını fark etti.

Bunun üzerine savcılığa giderek resmi şikayette bulundular.

Yapılan soruşturma kapsamında şüpheli "Meçhul S." gözaltına alındı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya üzerinde yaptığı incelemede, ceza yargılamasını gerektirecek nitelikte bir hile unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Kararda, Yargıtay içtihatlarına göre dolandırıcılık suçunun oluşması için failin mağduru aldatacak düzeyde ustaca ve yoğun hileli yöntemler kullanması gerektiği vurgulandı.

DOSYA HUKUK MAHKEMELERİNE DEVREDİLDİ

Savcılığın kararıyla birlikte dosya, ceza yargısından çıkarak hukuk mahkemelerine devredildi.

Karşılaştıkları bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Defne Samyeli ve Derin Talu’nun, zararın giderilmesi için bireysel hukuk davası açmaları bekleniyor.