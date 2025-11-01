DEM Parti Heyeti, 3 Kasım'da İmralı'ya gidecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci hız kesmeden devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin liderliğinde başlayan süreç kapsamında, TBMM'de bir komisyon kuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM HEYETİ'Nİ KABUL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti.

Görüşmeye Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas 10 Nisan'da gerçekleşmişti.

DEM PARTİ HEYETİ, İMRALI'YA GİDECEK

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşecek.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, 3 Kasım Pazartesi günü Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket edeceği bildirildi.