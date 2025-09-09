DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidecek

Terörsüz Türkiye süreci, her geçen gün yeni hamlelerle hızlanarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıkları sonrası başlayan süreçte, Meclis'te komisyon kuruldu.

Meclis'te komisyon çalışmalarını sürdürürken DEM heyeti, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda da DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni bir açıklama daha yaptı.

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİDİYOR

DEM Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Ayşegül Doğan, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşmenin daha yapılacağını söyledi.

Buna göre; DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak olan heyet, önümüzdeki hafta İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile görüşecek.

PERVİN BULDAN: ÖCALAN KOMİSYON ÜYELERİYLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Pervin Buldan, komisyonun adaya gitmesi gerektiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Öcalan'ın isteğinin de bu yönde olduğunu söyleyen Buldan, "Öcalan diyor ki: ‘Benim komisyona anlatacak çok şeyim var. Bunu sizin aracılığınızla değil kendim anlatmak istiyorum’ diyor." demişti.