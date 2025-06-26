DEM Parti heyeti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en kısa sürede görüşeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla komisyon oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda da bugün, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Görüşmede, güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

"ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELDİK"

Görüşme sonrası Pervin Buldan, açıklamalarda bulundu.

Buldan, şunları kaydetti:

Ziyaret bir nebze nezaket ziyareti. Sayın Başkan'ın yeni seçilmiş olması itibari ile bir 'hayırlı olsun' ziyareti. Ama aynı zamanda barış süreci ile ilgili gelinen aşamaları istişare etme, biraz tartışma ve hangi aşamalarda olduğuna dair görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça olumlu ve pozitif geçen ziyaretimiz yaklaşık yarım saat sürdü.



Kurtulmuş'un gösterdiği ilgi ve alakanın önemli olduğunu düşünüyor ve teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde kendisi ile görüşmelerimiz daha sık olacak.



Çünkü süreç belirli bir aşamaya geldi. Bu aşamaların ne olduğuna dair önümüzdeki günlerde sizlerle tekrardan paylaşacağız ama önemli bir aşamaya geldiğini ifade etmek isterim.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Biz bu sürecin diyalog zemininde ve parlamento zemininde ilerlemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İki hafta içerisinde sayın Bahçeli, Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğiz ve görüşmelerin sonunda İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştireceğiz.

"MECLİS'İN DEVREYE GİRMESİNİ İSTİYORDUK"

Komisyonla ilgili de Mithat Sancar, açıklamalarda bulundu.

Sancar, "Bu sürecin toplumsal katılım ve destekle yükselerek devam etmesi, barış yolunda çok daha sağlam adımlarla yürünmesi için Meclis'in devreye girmesi gerektiği uzun süredir konuşuluyor ve bizim de isteğimiz buydu.

Bu konuda atılacak en önemli adımın da Meclis'te bir komisyon oluşturulması gerektiği noktasında kamuoyunda ve siyasi partilerde de görüş birliği vardı." dedi.