DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Türkiye Yüzyılı taçlandırılıyor, ülkemiz için büyük ur haline gelen terör sorunu sona eriyor, "Terörsüz Türkiye" hayali gerçek oluyor.

PKK'nın silahları yakmasından sonra siyasi temaslar da hız kazandı.

Bu kapsamda DEM Parti, liderler turuna çıkıyor.

HEYET DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, 16 Temmuz Çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Çarşamba günü gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da.

Heyet 17 Temmuz'da Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Heyetin Özel ile görüşmesi 13.00'de olacak.

SİLAHLAR SÜLEYMANİYE'DE İMHA EDİLDİ

1 Ekim 2024'te TBMM'de bir tokalaşma ile başlayan ve tarihi çağrılar ile devam eden süreçte PKK'lı bir grup 11 Temmuz'da Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Büyük bir kırılma olarak tarihe geçen bu silah imha töreninden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir konuşma yaparak Türk, Kürt, Arap kardeşliği vurgusu yaparak sürecin nihayete ermesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bu kapsamda ykın zamanda TBMM'de komisyon kurulması ve yasal bazı adımların atılması bekleniyor.