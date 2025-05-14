Haber Merkezi

PKK, silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladı.

Bunun ardından ise terörsüz Türkiye süreci, yeni gelişmelere hazırlanıyor.

Şüphesiz bu gelişmelerde en büyük pay DEM Parti'ye düşüyor.

DEM Parti yeni sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sahaya inmeye hazırlanıyor.

DEM Parti 16-17-18 Mayıs tarihlerinde sahaya inecek ve milletvekilleri il il gezecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, vatandaşlara anlatılacak.

"ORTAK VATAN VURGUSU"

Bu kapsamda da DEM'in sloganı, ortak vatan vurgusu olacak.

Ankara koridorlarında konuşan milletvekilleri de bunu destekleyecek sözler söylüyor.

DEM'li kaynaklar, "Bizler ziyaretlerimizde süreci anlatacağız, ortak vatan vurgusu yapacağız." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

DEM Parti MYK, Parti Meclisi ve milletvekili toplantıları yapacak. Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın görevlerine devam etmesi beklenirken, MYK ise tamamen değişecek.

DEM’İN TBMM BAŞKANVEKİLİ İÇİN PERVİN BULDAN'IN ADI GEÇİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vefat eden DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yerine gelecek olan ismin de pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantılarda netleşmesi bekleniyor.

Önder’in yerine daha önce de TBMM Başkanvekilliği yapan Pervin Buldan’ın adı geçiyor.

TBMM Başkanvekilliği koltuğu için ismi geçen bir diğer kişi ise eski HDP Eş Genel Başkanı DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar.