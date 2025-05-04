DEM Parti: Saldırıyı büyük bir öfkeyle lanetliyoruz

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder anma töreni için bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde saldırıya maruz kaldı.

Özgür Özel'in başına yumruk atan 66 yaşındaki S.T. adlı şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Olayın ardından Özel'e çok sayıda siyasi isim geçmiş olsun mesajı iletti.

DEM Parti de sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla, Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, yapılan saldırıyı kınadı.

"SALDIRIYI BÜYÜK BİR ÖFKEYLE LANETLİYORUZ"

Paylaşımda şu sözler kullanıldı:

Sevgili yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı büyük bir öfkeyle, en güçlü şekilde lanetliyoruz.



Bu çirkin saldırı sadece Sayın Özel'e değil, Sırrı Süreyya'nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.



Acımızın en derin olduğu anda, halkların ortak yasını hedef alan bu alçakça girişimin amacını da arkasındaki karanlığı da biliyoruz. Bu ülkenin onurlu insanları, bu kirli senaryolara teslim olmayacak.



Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi telefonla ilettik. Buradan bir kez daha kamuoyunun huzurunda geçmiş olsun diyor, bu saldırının faillerinin ve arkasındaki zihniyetin açığa çıkarılması için çağrımızı yineliyoruz.

"İLGİLİLERİ BU PROVOKASYONU AÇIĞA ÇIKARMAYA DAVET EDİYORUZ"

DEM Parti, sosyal medyada yapılan başka bir paylaşımda daha, saldırının en sert biçimde kınadıklarını belirtti: