DEM Parti, Yılmaz Tunç ile görüşmek için resmi başvurusunu yaptı

Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye'nin adımları atılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda da nisan ayı içerisinde önemli görüşmeler yapıldı.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

DEM Parti, daha önce Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelenen Adalet Bakanlığı görüşmesi için resmi başvurusunu yaptı.

Parti adına açıklama yapan Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, görüşmenin bu hafta içerisinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK

Oluç, Halk TV’de katıldığı programda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile Hukuk Komisyonu Sözcülerinin katılacağını duyurdu.

Görüşmede, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi planlanan yargı paketlerine dair DEM Parti'nin hazırlıkları ve talepleri masaya yatırılacak.

"HEYETTE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

İmralı sürecine de değinen Saruhan Oluç, görüşmelere katılan heyette herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Oluç, "Heyetimizde halen Sayın Pervin Buldan ve Abdullah Öcalan’ın avukatı Özgür Erol yer alıyor. Bu konuda bir değişiklik söz konusu değil." dedi.

İmralı ziyaretinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin aktarılması amacıyla planlandığını söyleyen Oluç, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun öncelikli gündem maddesi olacağını kaydetti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Görüşmenin ardından Abdullah Öcalan’ın değerlendirmelerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

DEM Parti heyeti, görüşmeden elde edilen mesajları kamuoyuna iletecek.