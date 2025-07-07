DEM Parti'den Beştepe'deki görüşme sonrası ilk açıklama geldi

Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla ve yeni gelişmelerle devam ediyor.

Bu kapsamda da fesih kararını açıklayan PKK'nın bu hafta içerisinde silah bırakması bekleniyor.

Adım adım süreç ilerlerken bugün, Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM heyeti ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi.

TARİHİ GÖRÜŞME

Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

Kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmenin ana gündem başlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecinin kritik aşaması örgütün silah bırakması oldu.

Görüşme sonrası, DEM Parti'den kısa bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi;

"GÖRÜŞ VE ÖNERİLER AKTARILDI"

"DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü.



Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı.

"KARŞILIKLI İRADE DEVAM EDİYOR"