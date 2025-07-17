DEM Parti İmralı heyetinden CHP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde somut adımlar atıldı.

Geçtiğimiz haftalarda PKK'lı 30 kişilik bir grup silahlarını imha etti.

DEM'DEN CHP'YE ZİYARET

Terörsüz Türkiye hedefinde alınan yolun ardından DEM Parti heyeti, dün Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından, DEM Parti'nin bugünkü durağı CHP oldu.

DEM Parti İmralı heyeti, CHP Genel Merkezi'ne gelerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

"BARIŞ SÜRECİNİ DETAYLICA KONUŞTUK"

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette, CHP'den Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir de yer aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Pervin Buldan, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte, heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdik. 1 saatin üstünde bir zaman sürecinde, önemli değerlendirmeler yapıldı. Barış sürecinin ve aşama aşama devam eden silah imha töreninden sonra geldiğimiz aşamalar, ama aynı zamanda mecliste kurulacak olan komisyonun ve bu komisyondan beklentiler ve barış sürecinin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması konularını detaylıca değerlendirdik.

"KOMİSYON MESELESİNİ DAHA DETAYLI DEĞERLENDİRDİK"

Önemli bir toplantıydı çünkü yarın sayın Numan Kurtulmuş'un bütün partilerin grup başkan vekilleri ile sabah kahvaltıda bir buluşması gerçekleşecek. Komisyon öncesi yapılacak olan bu buluşmanın da önemli olduğunu birlikte konuştuk, detaylı bir şekilde değerlendirdik. Çünkü her partinin komisyona dair farklı önerileri var, farklı beklentileri var. Bu komisyonda tartışılması ve sonuca ulaşılması gereken farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık.

"YARINKİ KOMİSYONDAN ÇIKACAK SONUCU BEKLEYECEĞİZ"