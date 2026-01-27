DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DEM Parti, Suriye'de yaşananların ardından siyasi parti turuna çıktı.

Suriye ordusunun SDG/YPG'ye düzenlediği operasyonların ardından siyasi parti turuna çıkan DEM Parti, CHP'ye sabahın erken saatlerinde geldi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan, şöyle konuştu:

"ÖZGÜR ÖZEL SAĞDUYULU"

“Özgür Özel’e teşekkür iletmek istiyorum. Halep saldırısı başladığından beri yaptığı yapıcı, sağduyulu açıklamalarını takip ettik.

"SANKİ SURİYE'DE DEMOKRATİK REJİM VAR"

Ateşe benzinle gidenler var, bir de ateşi soğutmaya çalışanlar var. Maalesef bir nefret korosu var, Suriye’de sanki demokratik rejim var da Kürtler oyunbozanlık yapıyor gibi 7/24 Kürt karşıtı algı oluşturmaya çalışıyorlar.”

ÖZGÜR ÖZEL: NEFRET SÖYLEMİNE VARACAK SÖZLER

Özgür Özel ise açıklamasında, "İşler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenler, biraz ortalık karışınca gerçek yüzlerini gösteriyorlar.

Nefret söylemine varan, Kürtleri kıracak, rencide edecek bir dil kullanıyorlar.

Bunların tamamını reddediyoruz. Biz burada üç eş genel başkan yan yana duruyoruz." dedi.