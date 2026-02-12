DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Süreç devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan süreçte önemli adımlar atılıyor.

Sürecin ana aktörleri arasında yakın temaslar devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

DEM Parti'nin İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Görüşme, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ise bugün görüşmeye dair bir açıklama yaptı.

DEM Parti'nin hesabından paylaşılan açıklamada şöyle denildi;

"İSTİŞAREDE BULUNDUK"

DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye’ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne etkileri üzerine istişarede bulunduk.

"SÜREÇ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.

KOMİSYONUN RAPORUNA DEĞİNİLDİ

Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA KABULÜ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na kabulü için teşekkür ediyoruz.