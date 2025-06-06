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Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahları bırakmasının ardından süreç, tüm hızıyla ve yeni gelişmelerle ilerliyor.

Bu kapsamda da Kurban Bayramı'nın da etkisiyle bugün, yeni bir gelişme daha yaşandı.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİNE TELEFON

DEM Parti, bu bayramda bir ilki gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı vesilesiyle şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de telefon ile aranan isimler arasında yer aldı.

"ERENLER ŞEHİT EDİLMEYECEKSE BU İŞE ONAY VERİRİZ"

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından evinin önünde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, PKK’nın fesih kararına ilişkin duygularını paylaşmıştı.

12 Mayıs’ta Eren’in kabri başında konuşan Ayşe Bülbül, “PKK silah bırakırsa, artık şehitlerimiz olmazsa, Eren’ler daha şehit edilmeyecekse, bir şehit annesi olarak bu karara onay veririz.” ifadelerini kullanmıştı.

BAYRAMLAŞMA TRAFİĞİ SÜRDÜ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakırhan ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu ile de telefonda görüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi parti liderlerini aradı.

Hatimoğulları da Özgür Özel'in aralarında olduğu birçok liderin bayramını kutladı.