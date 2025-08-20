DEM Parti'den 'komisyon talepleri listesi' açıklaması: Bir provokatörün hezeyanları

Türkiye terör belasından kurtulmak için son dönemeçte.

2024 yılında başlayan tarihi çağrılar ve PKK'nın silah bırakarak kendini fesih kararı alması sürecin TBMM bünyesinde yürütülmesine evrildi.

Bu kapsamda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında başladı ve devam ediyor.

Komisyona üye vermeyen ve Türkiye'yi terör belasından kurtarmak için başlatılan süreci baltalamaya çalışan İyi Parti ise boş durmuyor.

Art arda asılsız, konu üzerinde hassasiyeti olan kesimleri provoke etmeye yönelik iddialar ortaya atılırken İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan benzer bir çıkış geldi.

Arslan, X hesabından bir paylaşım yaparak 'DEM Parti'nin komisyondan talepleri' başlığı altında bir liste ortaya attı.

Aydın, şu maddeleri sıraladı:

Biz Komisyona Neden Katılmadık?



DEM’in Komisyondan Talepleri Şunlarmış:

1. Kürtlere özerklik verilsin!

2. "Türk Milleti" yerine etnik kökenler Anayasa'da belirtilsin!

3. Doğu ve Güneydoğu'ya vali atanmasın!

4. Kürt ordusu kurulsun!

5. Kürdistan’ın İç-Dış. İşleri Bakanları olsun!

6. Kürtçe resmi dil olsun!

7. Kandil ve diğer kamplardaki, Avrupa'daki PKK'lıların topluca geri dönmesi sağlansın!

"BİR YALANCI VE PROVOKATÖRÜN HEZEYANLARI"

Bunun üzerinde DEM Parti'den yazılı bir açıklama yapılırken, iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Arslan'ın 'yalancı ve provokatör' olarak nitelendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir yalancının ve provokatörün hezeyanları

Meclis’te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' üzerine yürütülen tartışmalarda DEM Parti’ye yönelik maksatlı bir dezenformasyon ve yalanlar dolaşıma sokuluyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialar, DEM Parti’nin Komisyon’da hiçbir zaman gündemine almadığı, gerçeklikle bağı olmayan maksatlı yalanlardır.

"LİSTE TAMAMEN UYDURMADIR"

Paylaşılan sözde “talep listesi” tamamen uydurmadır; amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon’un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir.

Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor.

Komisyon’un yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesi yerine, kasıtlı olarak üretilen sahte içerikler ve asparagas haberler öne çıkarılıyor. Bu tavır, yalnızca Meclis’in iradesine yönelik değil, aynı zamanda tüm toplumun ortak geleceğine karşı da ağır bir sorumsuzluk ve provokasyon örneğidir.

"BARIŞA KARŞI KURULAN PUSULARLA ANILACAKLAR"

86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir: Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet, demokratik zeminleri zehirlemektir.

DEM Parti olarak barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceğiz. Yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar, tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır.

Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır.

Hiçbir gücün suni polemiklerle, algı operasyonlarıyla bu yolda ilerleyişimizi gölgeleyemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz."