DMM yalanladı: 'Milli birliği hedef alanlar talepler' iddiaları asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Türkiye’nin egemenliği ile milli birliğini hedef alan taleplerin olduğu iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YALAN VE İFTİRA YOLUYLA TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEF ALAN AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

Komisyonunun sadece bir gizli oturum yaptığı belirtilen paylaşımda şunları dedi:

"TBMM Başkanlığı tarafından da teyit edildiği üzere, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içerikleri şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütülmüş, oturumlar muhabirler tarafından takip edilmiş ve görüşme tutanakları TBMM’nin resmî internet sitesinde yayımlanmıştır. Şu ana kadar gerçekleştirilen tek gizli oturum ise, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıkları ile Millî İstihbarat Başkanlığı’nın Komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantıdır. Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir. Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak; yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur"

Yapılan paylaşımda resmi açıklamalara itibar edilmesi hatırlatılırken, "Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmî açıklamalara itibar etmesi; asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.