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Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye projesi adım adım hayata geçiyor.

2024'ün son çeyreğinde başlayan süreç, bugün itibarıyla PKK'nın kendini feshettiği somut bir adıma evrildi.

Türkiye'de memnuniyetle karşılanan bu tarihi gelişmenin yankıları sürüyor.

DEM Parti'den konuya ilişkin geniş bir açıklama yapıldı.

Kameraların karşısına geçen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, barışın artık bir ihtimalden daha öte olduğuna dikkat çekti.

"YENİ BİR TARİH YAZIMINA TALİBİZ"

Doğan, şunları söyledi:

"Bir dönem kapanıyor. Yeni ve umut dolu bir dönemin kapısı aranıyor. Yeni bir tarih yazımına talibiz.

Sorumluluğumuzun farkındayız. Buna hazırız.

Artık Kürt sorununun önünde engel gibi konan, her defasında gerekçe olarak ortaya konan her şey ortadan kalkıyor. PKK silah bırakıyor.

"BU FIRSATI HEBA ETMEMELİYİZ"

Bu fırsatı heba etmemeliyiz. Bu erteleyebileceğimiz bir şey değil. Omuzlarımızdaki ağır ve kutsal bir sorumluluk.

Artık görevlerimiz belli. Silahların değil sözlerin konuştuğu bir dönemden söz ediyoruz.

En önemli adreslerinden biri TBMM’dir. Temennimiz TBMM’nin bu sorumluluğu layıkıyla sahiplenmesidir.

"ARTIK BARIŞ BİR İHTİMALDEN ÖTESİ"

Tüm yurttaşlara çağrımızdır: Hepimizin katkı yapabileceğini düşünüyoruz.

Şimdi barışa seslenme zamanı, eşitliğe omuz verme, demokrasiye nefes verme zamanı.

Barış artık bir düş yalnızca bir ihtimal değil. Çok daha ötesine geçti."