DEM Parti'den yeni anayasa açıklaması: İhtiyacımız var

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Siyasetin gündeminde yeni anayasa çalışmaları var...

DEM Parti Sözücüsü Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını değerlendirdi.

"YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Doğan, "Yeni anayasa konusunda DEM Parti'nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık. Türkiye'nin evet yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Kimsenin sanırım itirazı da yoktur." dedi.

DEM Parti Sözcüsü, Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreçte, Meclis'te komisyon kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

MECLİS'İN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

"Tüm siyasi partilerin toplandığı veyahut başlangıç aşaması olarak, siyasi parti yetkililerinin, grup başkanvekillerinin toplandığı bir buluşma yapılabilir." diyen Doğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyona başlangıç yapabileceğini ifade etti.

Doğan, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik beklentilerinin de altını çizdi.

"BAYRAMDAN ÖNCE ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ"

10'uncu Yargı Paketi'ne işaret eden Doğan, "Bizim beklentilerimiz, bilinen beklentiler açıkladık. Bu talepler ne kadar karşılık bulur, 10. Yargı Paketi'nde nasıl karşılık bulur... Bize ulaşan bilgi yok. Bayramdan önce hızla adım atılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Parti Sözücü Doğan, AK Parti ve MHP ile görüşme takviminin henüz netleşmediğini söyledi, iki görüşme için de önümüzdeki haftayı işaret etti.