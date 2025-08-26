Dem Partili Malazgirt Belediye Başkanı Türker'den Bahçeli’ye "Terörsüz Türkiye" teşekkürü

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü...

Bu kapsamda da Bitlis Ahlat'ta, hem dün hem de bugün çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ahlat'ta etkinliklere katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Dem Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan tarafından karşılandı.

KISA BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin resmi X hesabından paylaşılan bilgiye göre, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü programları kapsamında, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi Malazgirt’te karşılayan Dem Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, bir süre sohbet etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" TEŞEKKÜRÜ

Görüşmede Türker, Devlet Bahçeli’ye “Terörsüz Türkiye” için teşekkürlerini iletti ve sürecin başarıyla sonuçlanacağına dair inancını dile getirdi.