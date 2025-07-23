DEM Parti'nin isim ve logosunu değiştireceği iddia edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor.
DEM Parti heyetinin yürüttüğü temasların ardından, PKK terör örgütü silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldığını duyurmuş, törende örgüt üyeleri, silahlarını kazanlarda yakmışlardı.
Sürece ilişkin bir diğer dikkat çekici gelişme ise DEM Parti’nin isim ve logo değişikliğine gideceği iddiası oldu. Kulis bilgilerine göre, yeni partinin adının Demokratik Cumhuriyet Partisi olacağı konuşuluyor. Konuya dair ayrıntılar CNN TÜRK ekranlarında da ele alındı.
"EN ÖNE ÇIKAN İSİM DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ"
Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"Bence çok anlamlı bir karar. Doğru bir şey yapıyorlar. Mümkünse çabuk yapsınlar. En öne çıkan isim Demokratik Cumhuriyet partisi. Bu çizgi, devamındaki bileşenler kavramsal olarak demokratik bütünleşme kavramlarında kendilerini ifade ediyor. Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çıkışından bu yana bütün söylemlerinde sadece parti içi değil kamuoyundaki ifade biçimleri demokratik cumhuriyet ve demokratik bütünleşme üzerinde duruluyor. Bu isim seçilirse kendi söylemlerine denk düşüyor.
"TAZE BİR BAŞLANGIÇ İÇİN BU RAF ÖMRÜ TAMAMLANMIŞ MARKAYI DEĞİŞTİRMEKTE FAYDA VAR"
Bir an önce yapsınlar çünkü bu marka, HDP kapatma davasında apar topar kurulmuştu. Bu marka yıpranmış ve ömrü bitmiş bir marka. DEM denildiğinde, karşınızdakinin gözünün içine bakın. Gardını alma pozisyonunu görürsünüz. Bazı insanlarda tüyleri diken diken edebiliyor. İyi anıları yok. Taze bir başlangıç için bu raf ömrü tamamlanmış markayı değiştirmekte fayda var. Bazı kavramlar, oluşumlar insanlarda kötü hatıralar bırakıyor. Bunun üzerinde de bina inşa edilebilir ama markayı değiştirmekte fayda var."