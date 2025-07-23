DEM Parti'nin isim ve logosunu değiştireceği iddia edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor.

DEM Parti heyetinin yürüttüğü temasların ardından, PKK terör örgütü silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldığını duyurmuş, törende örgüt üyeleri, silahlarını kazanlarda yakmışlardı.

Sürece ilişkin bir diğer dikkat çekici gelişme ise DEM Parti’nin isim ve logo değişikliğine gideceği iddiası oldu. Kulis bilgilerine göre, yeni partinin adının Demokratik Cumhuriyet Partisi olacağı konuşuluyor. Konuya dair ayrıntılar CNN TÜRK ekranlarında da ele alındı.

"EN ÖNE ÇIKAN İSİM DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ"

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bence çok anlamlı bir karar. Doğru bir şey yapıyorlar. Mümkünse çabuk yapsınlar. En öne çıkan isim Demokratik Cumhuriyet partisi. Bu çizgi, devamındaki bileşenler kavramsal olarak demokratik bütünleşme kavramlarında kendilerini ifade ediyor. Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çıkışından bu yana bütün söylemlerinde sadece parti içi değil kamuoyundaki ifade biçimleri demokratik cumhuriyet ve demokratik bütünleşme üzerinde duruluyor. Bu isim seçilirse kendi söylemlerine denk düşüyor.

"TAZE BİR BAŞLANGIÇ İÇİN BU RAF ÖMRÜ TAMAMLANMIŞ MARKAYI DEĞİŞTİRMEKTE FAYDA VAR"