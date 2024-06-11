DEM'li Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

Ankara'daki bir silahlı saldırının altından DEM Partili vekilin oğlu çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde çıkan tartışma sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sırrı Sakık'ın oğlu olduğu belirlendi
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, M.K'yi silahla vurarak olay yerinden kaçan kişinin, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi.
Ardından olay anında kullandığı silahla teslim olan Cenk Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Tutuklandı
Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cenk Sakık'ın amcası Şemdin Sakık, 1993 yılında Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 33 askerin şehit olduğu operasyonda emri veren kişiydi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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