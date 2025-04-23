Deprem anında yapılması gerekenler

Haber Merkezi

İstanbul bugün art arda yaşanan depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin saat 12.13’te, 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Kısa süre sonra, saat 12.49’da ise 6.2 büyüklüğünde ikinci ve çok daha şiddetli bir sarsıntı yaşandı.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Depremlerin ardından İstanbul’un tüm ilçelerinde panik havası hakim olurken, artçı sarsıntılar da kendini göstermeye başladı.

Saat 12.51’de 4.4 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı.

Ardından saat 13.00’te 4.9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedildi.

İLETİŞİM BAKANLIĞI'NDAN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ

İletişim Başkanlığı, depremin ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, vatandaşların sosyal medyada yayılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulanırken, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda da bilgilendirme yapıldı.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

İletişim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

-Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

-Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

-Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

-Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

-Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

-Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

-Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

-Balkona çıkılmamalıdır.

-Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

-Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

-Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

-Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

-Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

-Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

-Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

-Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

-Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

-Sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için resmî kaynaklar takip edilmelidir.