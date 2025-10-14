Deprem bölgesinde Afet Yeniden İmar Fonu faaliyete geçti

Deprem felaketinden sonra başlayan yeniden inşa süreci son hız devam ediyor.

Bu kapsamda deprem bölgesinin yeniden imarı için oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu faaliyete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre yurt dışından sağlanan finansmanın çeşitlendirilmesi ve etkin şekilde afet sonrası projelere kaynak aktarılması amacıyla geçen yıl oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu, kurumsal altyapısının tamamlanmasıyla faaliyetlerine odaklandı.

Fon vasıtasıyla sağlanan ilk krediye ilişkin anlaşmalar da imzalandı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde yürütülen projelerde kullanılmak üzere Abu Dhabi Commercial Bank öncülüğünde, Doğan Yatırım Bankası'nın desteğiyle 485 milyon euroluk uygun koşullu finansman sağlandı.

KONUT İNŞASI İÇİN KULLANILACAK

Temin edilen kaynak, konut inşası başta olmak üzere deprem bölgesinin hızlı şekilde ayağa kaldırılması için yürütülen projelere aktarılacak.

Böylece, Bakanlık tarafından uluslararası finansman kaynaklarından deprem harcamalarına yönelik 2023 yılından bugüne kadar 7,3 milyar dolar dış finansman sağlandı.

"FON FAALİYETLERİNİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: