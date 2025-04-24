Deprem çantasında olması gerekenler

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İstanbul, Marmara Denizi açıklarında Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Çevre şehirlerde dahi hissedilen bu şiddetli deprem, milyonlarca insanı paniğe sürükledi.

Hala devam eden artçı sarsıntılar, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı ve afetlere hazırlıklı olmanın hayati önemini ortaya koydu.

DEPREM ÇANTASININ ÖNEMİ

Deprem çantası, afet sonrası ilk 72 saat gibi kritik bir süreçte hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmış bir acil durum kitidir. Afet anında yollar kapanabilir, elektrik ve su kesintileri yaşanabilir, yardım ekipleri ise her noktaya hemen ulaşamayabilir.

Bu nedenle, deprem çantası bireylerin ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta kalma şansını artırır.

Her evde bir deprem çantası bulundurulmalı ve düzenli olarak güncellenmeli.

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

Deprem çantası, bireylerin ve sorumlulukları altındaki kişilerin (çocuklar, yaşlılar, engelliler, evcil hayvanlar) ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kişiselleştirilmelidir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer uzman kaynaklara dayanılarak hazırlanan, deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler şöyle:

Su: Her birey için en az 3 gün yetecek miktarda içme suyu (kişi başı günlük minimum 1 litre, ideal olarak 2 litre). Su, çelik veya metal mataralarda saklanırsa daha korunaklı olur.

Gıda: Uzun süre bozulmayan, yüksek enerjili gıdalar (konserve et, balık, sebze, kuru meyve, kuruyemiş, enerji barları, lifli bisküvi, kraker). Gıdaların son kullanma tarihleri düzenli kontrol edilmelidir.

İlk Yardım Kiti: Yara bandı, antiseptik solüsyon, sargı bezi, ağrı kesici, kişisel reçeteli ilaçlar, pamuk, makas, bant ve küçük yaralanmalar için temel tıbbi malzemeler.

AYDINLATMA VE HABERLEŞME ARAÇLARI

El feneri veya kafa lambası (yedek pillerle birlikte).

Pilli veya el dinamolu radyo, deprem sonrası haberleri ve kurtarma çalışmalarını takip etmek için.

Düdük, enkaz altında yer bildirmek için.

Powerbank ve şarj kablosu, cep telefonu iletişimini sürdürebilmek için.

Giyim ve Korunma: Mevsime uygun yedek kıyafetler (iç çamaşırı, çorap, hırka, yağmurluk), battaniye veya termal battaniye, uyku tulumu.

Hijyen Malzemeleri: Islak mendil, tuvalet kağıdı, sabun, dezenfektan, diş fırçası, diş macunu, hijyenik ped, maske (özellikle salgın dönemlerinde).

ÖNEMLİ BELGELER

Kimlik, pasaport, tapu, sigorta poliçesi, banka bilgileri gibi önemli evrakların su geçirmez bir torbada saklanan fotokopileri.

Bir miktar nakit para ve iletişim bilgileri içeren bir not defteri.

Çok amaçlı çakı, kibrit/çakmak (su geçirmez), dayanıklı ip, kalem.

ÖZEL İHTİYAÇLAR

Bebekler için mama, biberon, bez, yedek kıyafet.

Yaşlılar veya engelliler için özel ilaçlar, gözlük, işitme cihazı pilleri.

Ek Malzemeler: Toz maskesi (yıkım sonrası tozdan korunmak için), küçük bir çadır, eldiven, not defteri ve kalem.

Çanta, taşınabilir olmalı ve sırt çantası ya da tekerlekli bir valiz şeklinde hazırlanmalıdır. Malzemeler, ışık almayan, serin ve kuru bir yerde saklanmalı, her 6 ayda bir kontrol edilerek son kullanma tarihleri geçmiş ürünler yenilenmelidir.

Çantanın tüm aile bireyleri tarafından bilinecek, çıkışa yakın ve kolay erişilebilir bir yerde (örneğin kapı yanı veya yatak başı) tutulması kritik önem taşır.

ÇANTANIN DEPREM ANINDA KULLANIMI

Öncelikle sakin kalmaya çalışın ve panik yapmayın. Deprem sırasında çantayı almaya çalışmak yerine, güvenli bir alanda (sağlam bir mobilya altında veya hayat üçgeni oluşturarak) sarsıntının geçmesini bekleyin.

Başınızı ve boynunuzu korumaya özen gösterin. Düdük, çantada değil, boynunuzda veya yatak başında hazır bulunursa, enkaz altında yerinizi bildirmek için hemen kullanılabilir.

Sarsıntı sırasında ayakta durmayın, devrilebilecek eşyalardan uzak durun ve asansör kullanmayın.

DEPREM SONRASINDA

Sarsıntı bittikten sonra, güvenli bir şekilde çantanızı alın ve binayı hızlıca tahliye edin. Çantayı çıkışa yakın tutmanız, bu süreci kolaylaştırır.

Su ve Gıda: İlk 72 saat boyunca su ve gıda stoklarınızı dikkatli kullanın. Susuzluğu artırabilecek tuzlu gıdalardan kaçının. Konserve açacağı, çok amaçlı çakıda bulunuyorsa, gıdalara erişimi kolaylaştırır.

İlk Yardım Kiti: Küçük yaralanmalar için antiseptik solüsyon ve yara bandı kullanın. Reçeteli ilaçlarınızı düzenli almaya devam edin.

Aydınlatma ve Haberleşme: Elektrik kesintilerinde el feneri veya kafa lambası kullanın. Pilli radyo ile yetkililerin duyurularını takip edin. Powerbank ile telefonunuzu şarj ederek kurtarma ekipleriyle iletişim kurun. Düdüğü, yardım çağırmak için düzenli aralıklarla çalın.

Hijyen ve Korunma: Toz maskesi ile solunum yollarınızı koruyun. Islak mendil ve dezenfektan ile hijyeni sağlayın. Battaniye veya uyku tulumu, soğuk havalarda hipotermiyi önler.

Belgeler ve Nakit: Önemli evrak fotokopileri ve nakit para, resmi işlemler veya acil ihtiyaçlar için gerekebilir.

Özel İhtiyaçlar: Bebek, yaşlı veya evcil hayvanlar için hazırlanan malzemeleri öncelikli olarak kullanın.