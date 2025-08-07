Deprem konutları için hummalı çalışma: 24 saat mesai

Türkiye 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremin hemen ardından başlayan afetzedeleri yuva sahibi yapma çalışmaları son hız sürüyor.

Binlerce konut hak sahiplerine teslim ederken binlercesi de teslimat için son aşamada.

Bu kapsamda hummalı bir çalışma var.

DEPREM BÖLGESİNDE 7/24 MESAİ

Şantiyelerde 7/24 esasına göre mesailer sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmalara ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Kurum, müteahhitleri daha fazla personel ile 7/24 vardiya esasıyla çalışmaları için uyardığı Malatya Bakırcılar Çarşısı şantiyesinden yeni görüntüler paylaştı.

Mesajında, “Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?” ifadesini kullanan Bakan Kurum, şantiyede gece ve gündüz devam eden inşa çalışmalarının görüntülerine yer verdi.

Kurum'un söz konusu şantiyede işçi sayısının yetersizliğini fark etmesi nedeniyle müteahhit uyardığı anlara ilişkin görüntüler o dönem gündeme oturmuştu.

Paylaşılan videoda uyarıların dikkate alındığı görüldü.

"TOPLANTI YAPMAYIN İŞ YAPIN"

Kurum, şu ifadelerle uyarıda bulunmuştu:

"İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hak edişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız, ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı bitecek. Toplantı yapmayın, iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak, gündüz de."