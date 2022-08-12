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    Deprem mi oldu? 12 Ağustos 2022 nerede deprem oldu?

    Çorum'da bu sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 12.08.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 09:29
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    Deprem mi oldu? 12 Ağustos 2022 nerede deprem oldu?

    Çorum'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD tarafından ise Çorum Merkezde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

    Çorum'da depremin şiddeti kaç?

    AFAD verilerine göre; Çorum'da bu sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 09.07'de yaşanan depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı. Depremin derinliği ise 5.50 km. olarak açıklandı.

    Deprem mi oldu? 12 Ağustos 2022 nerede deprem oldu? #1

    Deprem mi oldu? 12 Ağustos 2022 nerede deprem oldu? #2


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